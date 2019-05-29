Во второй части программы Судьба человека, посвященной Лидии Федосеевой-Шукшиной, актриса говорит, что расплачивается за грехи молодости, а также объясняет, почему они с Бари Алибасовым после 20 лет знакомства решили официально пожениться.

Во второй части программы "Судьба человека", посвященной Лидии Федосеевой-Шукшиной, актриса говорит, что "расплачивается за грехи молодости".После смерти Василия Шукшина, который, по признанию актрисы, разделил ее жизнь на "до" и "после", она 11 месяцев не выходила из дома и даже думала о самом страшном. Спасло от рокового шага только то, что подрастали дочки.Маше Шукшиной тогда было всего семь, а Оле – шесть лет.В 1976 году Лидия Николаевна все-таки вернулась в профессию: снялась в фильме "Трын-рава" Сергея Никоненко.Тогда же она познакомилась с оператором Михаилом Аграновичем, который в тот тяжелый период стал опорой ей и дочкам. Поначалу они просто дружили, но затем начался роман.Актриса согласилась выйти за него замуж. Злые языки тогда обвиняли ее в "предательстве памяти" Шукшина, говорили, что своей популярностью она обязана только ему.С Аграновичем Лидия Николаевна прожила 11 лет. Потом они расстались, а затем актриса пыталась обрести женское счастье с польским художником. Но и этот союз распался.Упреки в том, что Федосеева-Шукшина меняет мужей, "как перчатки", преследовали актрису долгое время. Подливала масла в огонь и ситуация со старшей дочерью Анастасией от первого брака с актером Вячеславом Ворониным.СМИ писали о том, что актриса бросила старшую дочь и не хочет с ней общаться, хотя сама актриса рассказала Борису Корчевникову о том, какой была ситуация на самом деле.Скандалом обросла и история с разделом имущества между Лидией Николаевной и ее младшей дочерью Ольгой, которая подала на мать в суд. А в последние годы фамилия Шукшиных все чаще упоминается в прессе из-за связи внука Лидии Николаевны и Василия Шукшина Макара Касаткина, сына Марии Шукшиной, с Фрейей Зильбер – несостоявшейся невесткой, которая родила от него сына.Примерно в это же время, в 2018 году, у СМИ появился еще один повод обсуждать происходящее в семье Шукшиных: Лидия Николаевна официально вышла замуж за продюсера группы "На-На" Бари Алибасова, с которым до этого была знакома почти 20 лет.Почему именно сейчас они решили пожениться? Какие качества в Бари Алибасове особо ценит Лидия Николаевна? Как он вспоминает первую встречу с актрисой, и когда она поняла, что влюблена в Алибасова?В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – продолжение разговора с Лидией Федосеевой-Шукшиной, поддержать которую в студию пришел ее муж Бари Алибасов.