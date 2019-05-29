Татьяна Брухунова, молодая помощница прославленного юмориста Евгения Петросяна, а, по некоторым данным, и не только, обнародовала видеозапись, сделанную прямо из ванны. 30-летняя женщина неожиданно разоткровенничалась.

Татьяна Брухунова, молодая помощница прославленного юмориста Евгения Петросяна, а, по некоторым данным, и не только, обнародовала видеозапись, сделанную прямо из ванны. 30-летняя женщина неожиданно разоткровенничалась.Татьяна Брухунова активно ведет свой аккаунт в социальной сети Instagram, который, после всплывшей информации о якобы ее романе с Евгением Петросяном, стал пользоваться резко возросшей популярностью. 30-летняя помощница прославленного юмориста регулярно выкладывает фотографии и видео, где демонстрирует модные обновки и сладости, которые обожает, и различные косметические средства, в том числе и те, что призваны восстановить фигуру после вкусняшек.Иногда Татьяна рассуждает на общие темы, но неизменно одно – каждый свой день она заканчивает в ванне, где снимает стресс, накопившийся за многие часы работы в офисе и деловых встреч. Обычно Брухунова публикует льющуюся в ванну воду или различные средства: соль, пену для расслабления или массажа, но на сей раз женщина сняла саму себя, отмокающую в резервуаре.30-летняя помощница решила на сон грядущий немного пооткровенничать. "Сегодня был один вопрос среди прочих такой навязчивый. О мотивации. Девушка так активно меня спрашивает: "А что вас мотивирует в жизни?". Я вот хочу спросить: "А вообще, что такое мотивация?". По-моему, это полный бред для ленивых поп, которые ничего не хотят делать и ищут себе какое-то оправдание своей лени, и им нужен волшебный пендель, чтобы они встали и понесли свою тушку на какие-то приключения. Я не понимаю, что такое мотивация. Для меня жизнь – это движение, бесконечное движение. Если я остановлюсь, то все, меня нет. Мне мотивация для этого не нужна, и вам искать ее не советую. Гиблое это дело из псевдоумных книжек. Так что живите полной жизнью, кайфуйте и не ищите того, чего нет", – заключила .Интересно, что сейчас этой записи уже нет в доступе, однако некоторые журналисты успели сохранить запись. К примеру, издание .