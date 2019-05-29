В заключительный день фестиваля на зрителей обрушится мощь русского рока

В заключительный день фестиваля на зрителей обрушится мощь русского рокаНовость, которую так долго ждали! В заключительный день фестиваля «КИНОпробы 2019» на зрителей обрушится мощь русского рока. И это будет великолепно, ведь третьим хедлайнером станет признанная легенда - группа «АлисА».За свою историю группа пережила многое, но продолжает оставаться всё такой же мощной и энергичной единицей музыкального пространства нашей страны. За это время "АлисА” испытала и преследования со стороны властей, и официальные награды, и безумства фанатов, и относительные затишья, и феерию рок-н-ролльной идеи, а затем - гармонию и торжество веры.Во главе с Константином Кинчевым группа более 35 лет является желанным гостем на главных площадках страны, и «КИНОпробы» не исключение. В очередной раз музыканты выйдут на сцену в Окуловке, чтобы заполнить всё пространство огнём.«АлисА» - это армия последователей, движение, несущее дух русского рока, главными столпами которого стали сила, воля и свобода.Во время своего выступления на фестивале "КИНОпробы 2019” "АлисА” продемонстрирует всю страсть, бешеную энергию и единодушие, которые нельзя полноценно ощутить на клубных или закрытых площадках.