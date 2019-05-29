Дарья Шпаликова, дочь актрисы Инны Гулой и сценариста фильма Я шагаю по Москве Геннадия Шпаликова уже более 15 лет кочует по психлечебницам. В сегодняшнем выпуске программы Пусть говорят Первого канала выяснилось, что в ее квартирах и живут чужие люди.

Дарья Шпаликова, дочь актрисы Инны Гулой и сценариста фильма"Я шагаю по Москве" Геннадия Шпаликова уже более 15 лет кочует попсихлечебницам. В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" Первого канала выяснилось,что в ее квартирах и живут чужие люди.После смерти родителей актриса Дарья Шпаликова практическине жила дома. Какое-то время она находилась в монастыре, а после попала впсихлечебницу, из которой так и не вышла. В своих московских квартирах, которыеостались от родителей, она не появляется. Меж тем редакции программы "Пустьговорят" удалось выяснить, что имуществом наследницы звезд советского кинораспоряжается некая женщина.Более того, оказалось, что одна из двух квартир Дарьи более10 лет назад была подарена постороннему человеку. Шоумену Дмитрию Борисовуудалось разыскать нового владельца апартаментов Шпаликовой. Ею оказалась пенсионеркаСветлана Юшкевич.Уже в студии "Пусть говорят" Юшкевич рассказала, что всюжизнь жила по соседству с бабушкой актрисы. Однажды ее попросили навестить Шпаликовув больнице, с тех пор она ухаживает за ней."Началась наша дружба с Дашей. Я жила в своей двухкомнатнойквартире в том же доме. У меня проблем с жильем не было на тот момент. У меня вжизни случилась беда, после смерти мужа мне пришлось разменять квартиру, и я оказаласьв коммуналке. Даша сказала однажды: "Света, помогите мне, и я помогу вам". Этобыло 14 лет назад. И с тех пор я с ней ежедневно", – рассказала Светлана всегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят".По словам Юшкевич, Шпаликова сама подарила ей одну из своихквартир. Эта сделка является законной, так как актриса не лишена дееспособности.Теперь это жилье сдается. Светлана уверила присутствующих на съемочнойплощадке, что деньги от арендаторов она тратит на Дарью.Сама Юшкевич вот уже несколько лет занимает второе жильеартистки. На эту квартиру, как оказалось, заключен договор ренты. Пенсионерка заявила,что приглядывает за имуществом наследницы звезд советского кинематографа.Рассказ Светланы вызвал неоднозначную реакцию у экспертовшоу . Пенсионерку назвали мошенницей на доверии. Меж тем сама ДарьяШаликова выступает в защиту своей благодетельницы. "Кроме нее у меня никого нет",– сказала артистка.К слову, когда в присутствии съемочной группыартистка впервые за несколько лет приехала домой, то не сразу попала в подъезд.Выяснилось, что у Шаликовой попросту нет ключей. Позже, уже в квартире, Дарьяне досчиталась дорогих сердцу вещей и обнаружила, что ее семейныйфотоархив небрежно свален в пакет.