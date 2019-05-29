Миланский Интер достиг соглашения с нападающим английского Манчестер Юнайтед и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Стороны договорились о пятилетнем контракте, согласно которому бельгиец будет зарабатывать 7,5 миллионов евро в год.

Миланский "Интер" достиг соглашения с нападающим английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Стороны договорились о пятилетнем контракте, согласно которому бельгиец будет зарабатывать 7,5 миллионов евро в год.Кроме того, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Лукаку также будут полагаться бонусные выплаты. После договоренности по личному договору теперь представителям "Интера" предстоит согласовать трансфер непосредственно с "МанЮнайтед".Напомним, что по окончании футбольного сезона Лукаку назывался одним из претендентов на уход из "Манчестер Юнайтед". Ранее "красных дьяволов" уже покинул испанский полузащитник Андер Эррера, который договорился о подписании контракта с "Пари Сен-Жермен".