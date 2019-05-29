Ироничный ведущий во время своего вечернего шоу лихо поднял на смех финалиста Евровидения-2019. Иван Ургант снова удивил телезрителей своим острым языком.

Ироничный ведущий во время своего вечернего шоу лихо поднял на смех финалиста "Евровидения-2019".Иван Ургант снова удивил телезрителей своим острым языком.На днях страна отпраздновала день пограничника. Во время "Вечернего Урганта" его ведущий начал рассуждать, кто же из российских звезд мог стать олицетворением чудесного профессионального праздника.После недолгих раздумий Иван Ургант выдвинул кандидатуру Лазарева. Он сказал, что Сергей специально занял третье место на конкурсе "Евровидение-2019". Для того, чтобы ни один враг в следующем году не смог пересечь российскую границу.Ведущий настолько проникся темой проигрыша Лазарева, что даже подготовил фотоколлаж. На нем артист изображен стоящим в форме пограничника с немецкой овчаркой."Молодец! А собаку зовут Филя", – иронично отметил Иван Ургант.Напомним, В этом году "Евровидение" прошло с 14 по 18 мая в израильском Тель-Авиве. Победителем конкурса стал участник из Нидерландов Дункан Лоуренс, серебро завоевал итальянец Мамуд. Сергей Лазарев, представлявший Россию, занял третье место.