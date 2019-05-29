Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар в ходе брифинга назвала условие достижение мира на Украине. Пространство для маневра у нового президента страны Владимира Зеленского с каждым днем становится все уже.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Мария Адебар в ходе брифинга назвала условие достижение мира на Украине. Пространство для маневра у нового президента страны Владимира Зеленского с каждым днем становится все уже.Едва успев начать свою политическую карьеру, Владимир Зеленский показал, как быстро он может корректировать свою позицию по тому или иному вопросу. В частности, во время предвыборной кампании бывший шоумен продвигал идею примирения с Донбассом на основании уважения и диалога. Стоило политику официально вступить в должность, как он надел бронежилет и отправился на позиции украинских военных, на время отложив миролюбивую риторику.Эксперты неоднократно отмечали, что личная позиция президента Украины, кем бы он ни был, не так важна для его решений, как мнение западных столиц. Своим видением пути решения конфликта в Донбассе поделилось немецкое внешнеполитическое ведомство."Мир будет возможно установить только тогда, когда минские соглашения будет выполнены всеми сторонами неограниченно и последовательно", – цитирует официального представителя Министерства иностранных дел Германии Марию Адебар. Из-за этой разы оказался буквально приперт к стене.Напомним, ранее Москва неоднократно подчеркивала, что для установления мира в Донбассе необходимо выполнять Минские соглашения последовательно. Это означало, что Киев должен выполнить свою часть сделки. У украинских политиков было свое видение ситуации. Они, поставив подписи под документами, решили игнорировать ту часть, которая касается требований к ним, вместо этого выдвигая абсурдные обвинения и постоянно выступая со все новыми требованиями.Берлин послал президенту Украины однозначный сигнал, что Европа не намерена больше терпеть подобные дипломатические фокусы. Прислушается ли к своим европейским коллегам или же продолжит в отношении Донбасса политику своего предшественника покажет время.