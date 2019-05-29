Теледива пообщалась со звездами соцсети Instagram. Ксения
Собчак призналась, что трезвой не может воспринимать мужчин такими, какие они
есть.
Теледива пообщалась со звездами соцсети Instagram. Ксения
Собчак призналась, что трезвой не может воспринимать мужчин такими, какие они
есть.
Во время интервью с моделью и экс-участницей шоу "Холостяк" Викторией
Коротковой светская львица выяснила, что ее собеседница вообще не употребляет
алкоголь. Ксении Собчак это показалось странным.
"Мужиков симпатичных у нас мало в стране. А как без алкоголя
их воспринимать? Мне кажется, водка придумана, чтобы с ними было комфортнее
общаться", – пыталась она переубедить модель.
Доводы Собчак показались Коротковой неубедительными, и она
перебила теледиву. Модель отметила, что лучше не размениваться на случайные
связи и искать того самого.
"Мась, ну "тех самых" уже всех разобрали. Тарзан один на всю
страну, и он у Наташи Королевой. И как жить?" – не унималась Ксения Собчак.
После светская львица добавила, что спиртное смиряет со
многими мужскими недостатками. Виктория Короткова была вынуждена согласиться с теледивой.
Также звезда пообщалась с Викторией Одинцовой, моделью чей Instagram
имеет 4,8 миллиона подписчиков. призналась девушке, что
озабоченные пользователи Сети раньше присылали ей в директ фото своих половых
органов. "Мне пару раз мужчины присылали гениталии", – рассказала теледива в собственном YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!",
отметив, что таких сообщений она давно уже не получала.
Виктория Одинцова объяснила , что соцсеть научилась
распознавать и блокировать послания с сюрпризом. По словам Коротковой, когда-то
и ей писали извращенцы.