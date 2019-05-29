Теледива пообщалась со звездами соцсети Instagram. Ксения Собчак призналась, что трезвой не может воспринимать мужчин такими, какие они есть.

Теледива пообщалась со звездами соцсети Instagram. КсенияСобчак призналась, что трезвой не может воспринимать мужчин такими, какие ониесть.Во время интервью с моделью и экс-участницей шоу "Холостяк" ВикториейКоротковой светская львица выяснила, что ее собеседница вообще не употребляеталкоголь. Ксении Собчак это показалось странным."Мужиков симпатичных у нас мало в стране. А как без алкоголяих воспринимать? Мне кажется, водка придумана, чтобы с ними было комфортнееобщаться", – пыталась она переубедить модель.Доводы Собчак показались Коротковой неубедительными, и онаперебила теледиву. Модель отметила, что лучше не размениваться на случайныесвязи и искать того самого."Мась, ну "тех самых" уже всех разобрали. Тарзан один на всюстрану, и он у Наташи Королевой. И как жить?" – не унималась Ксения Собчак.После светская львица добавила, что спиртное смиряет сомногими мужскими недостатками. Виктория Короткова была вынуждена согласиться с теледивой.Также звезда пообщалась с Викторией Одинцовой, моделью чей Instagramимеет 4,8 миллиона подписчиков. призналась девушке, чтоозабоченные пользователи Сети раньше присылали ей в директ фото своих половыхорганов. "Мне пару раз мужчины присылали гениталии", – рассказала теледива в собственном YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!",отметив, что таких сообщений она давно уже не получала.Виктория Одинцова объяснила , что соцсеть научиласьраспознавать и блокировать послания с сюрпризом. По словам Коротковой, когда-тои ей писали извращенцы.