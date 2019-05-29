Гидрометцентр назвал установившуюся
в столице погоду аномальной. Сильная жара в Москве продержится еще несколько
дней.
Гидрометцентр назвал установившуюся
в столице погоду аномальной. Сильная жара в Москве продержится еще несколько
дней.
Адское пекло,
накрывшее столицу, будет до 31 мая. О погоде в ближайшие дни
рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Такой
температурный максимум опасен для жителей региона. Однако к концу недели
станет немного прохладнее. "Москвичи не
адаптированы к такой жаркой погоде. Подобная температура больше характерна для
самой жаркой пятидневки июля… Температура будет превышать
норму на восемь градусов", – цитирует Вильфанда телеканал
Так, 30
мая жара в Москве еще не спадет. Воздух прогреется до +28…+30 градусов. 31 мая
температура немного начнет снижаться. "Можно пошутить, что температура
понизится аж до +24…+26 градусов", – сказал представитель Гидрометцентра
России.
При этом 30 мая местами
в столице могут
пройти кратковременные дожди. "В целом погода будет теплой, но неустойчивой,
поскольку определять ее будет быстрая смена воздушных масс. То есть, периоды
более спокойной, сухой погоды будут сменяться кратковременными дождями, которые
будут сопровождаться грозами и порывистым ветром", – приводит слова ведущего специалиста Гидрометцентра Марины
Макаровой
Из-за жителей и гостей мегаполиса МЧС России призывает избегать перегрева на
солнце, рекомендует использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить
больше воды.
Важно, что пассажиры
Московского центрального кольца (МЦК) и столичного метрополитена могут получить
бесплатную питьевую воду, которую начали раздавать на 28 станциях в связи с . Об этом в среду сообщается в Twitter транспортного комплекса Москвы.