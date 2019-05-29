Гидрометцентр назвал установившуюся в столице погоду аномальной. Сильная жара в Москве продержится еще несколько дней.

Гидрометцентр назвал установившуюсяв столице погоду аномальной. Сильная жара в Москве продержится еще несколькодней.Адское пекло,накрывшее столицу, будет до 31 мая. О погоде в ближайшие днирассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Такойтемпературный максимум опасен для жителей региона. Однако к концу неделистанет немного прохладнее. "Москвичи неадаптированы к такой жаркой погоде. Подобная температура больше характерна длясамой жаркой пятидневки июля… Температура будет превышатьнорму на восемь градусов", – цитирует Вильфанда телеканалТак, 30мая жара в Москве еще не спадет. Воздух прогреется до +28…+30 градусов. 31 маятемпература немного начнет снижаться. "Можно пошутить, что температурапонизится аж до +24…+26 градусов", – сказал представитель ГидрометцентраРоссии.При этом 30 мая местамив столице могутпройти кратковременные дожди. "В целом погода будет теплой, но неустойчивой,поскольку определять ее будет быстрая смена воздушных масс. То есть, периодыболее спокойной, сухой погоды будут сменяться кратковременными дождями, которыебудут сопровождаться грозами и порывистым ветром", – приводит слова ведущего специалиста Гидрометцентра МариныМакаровойИз-за жителей и гостей мегаполиса МЧС России призывает избегать перегрева насолнце, рекомендует использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также питьбольше воды.Важно, что пассажирыМосковского центрального кольца (МЦК) и столичного метрополитена могут получитьбесплатную питьевую воду, которую начали раздавать на 28 станциях в связи с . Об этом в среду сообщается в Twitter транспортного комплекса Москвы.