С момента смерти Юлии Началовой прошло больше двух месяцев. Нам еще предстоит оценить вклад певицы в музыкальную культуру страны. И гордиться, что были ее современниками.

С момента смерти Юлии Началовой прошло больше двух месяцев. Нам еще предстоит оценить вклад певицы в музыкальную культуру страны. И гордиться, что были ее современниками.Вскоре после скоропостижного ухода Юлии из жизни на ее могилу на Троекуровском кладбище столицы началось массовое паломничество. Люди считают, что заряженные на холме крем и вода обладают чудодейственными свойствами – лечат подагру и диабет, борются с сепсисом и заживляют раны. Хотя научных подтверждений этому нет.Стали звучать осторожные предположения, что так проявляется святость покойной. За разъяснением многие люди стали обращаться к пресс-секретарю певицы Анне Исаевой. "Много, очень много звонков получаю я на тему: "Вы знаете что происходит на кладбище?", "А как вы к этому относитесь?", "А у Юли был дар?", " А может она Святая?" – рассказала Исаева. – Я прощаю журналистов за некорректные вопросы. Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, это главное. И выражают свое отношение как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены. Прошу об одном– будьте так же аккуратны с этим вопросом".Действительно, о канонизации Юлии Началовой было бы говорить странно. Может, даже кощунственно. Ведь к лику святых причисляют лишь праведников, которые вели подвижническую жизнь и оказывали чудесную помощь всем, кто к ним обращался.Но факты – упрямая вещь. Сотрудники Троекуровского кладбища уверяют, что на днях дубовый крест на могиле певицы замироточил – на нем стали проступать темные маслянистые благоухающие капли. Поклонники певицы уверены, что это знак свыше. Скептики же полагают, что это всего лишь смола, которая выступила на дереве под лучами солнца. Но, как говорится в Библии, "по вере вашей да будет вам".В ближайшее время загадочные капли с могилы , которые приняты многими за миро, будут отправлены на экспертизу в химическую лабораторию. Поклонники же сейчас пытаются понять, что значит сие чудо. Одни считают, что это плачет Юлина душа и просит ее не тревожить. Другие же суеверно полагают, что Началова была святой, и теперь это проявляется. Поэтому ведут на могилу детей и больных, прося помощи и защиты у ангела Юли.