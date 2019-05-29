ВНИИ труда Минтруда России составил рейтинг наиболее актуальных профессий среди рабочих и специалистов среднего звена.

ВНИИ труда Минтруда России составил рейтинг наиболее актуальных профессий среди рабочих и специалистов среднего звена.В десятку самых востребованных вошли продавец-кассир (первое место), повар, педагог профессионального, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог дополнительного образования детей и взрослых, медицинская сестра, делопроизводитель, бухгалтерОпрос был проведен среди более чем 26 тысяч организаций. Полностью результаты исследования опубликованы в "Справочнике профессий" на сайте Министерства труда и социальной защиты.