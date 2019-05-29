Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублейВ апреле этого года сотрудники ГИБДД в Кольчугинском районе остановили грузовик, в кузове которого находились металлические трубы. Пояснить их происхождение 44-летний местный житель не сумел. Мужчину доставили в отдел полиции.Правоохранители выяснили, что металлические трубы, общая длина которых составила 400 метров, это составные элементы трубопровода, расположенного у неэксплуатируемого здания, принадлежащего одному из местных предприятий.Мужчина рассказал, что при помощи инструментов отделил части труб, планируя в дальнейшем использовать их в личном хозяйстве. Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество вернули законному владельцу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.