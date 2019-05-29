Популярный актер Денис Никифоров стал гостем Бориса Корчевникова.
В сегодняшнем выпуске программы Судьба человека актер рассказал, почему его
отношения с певицей МакSим не сложились.
Популярный актер Денис Никифоров стал гостем Бориса Корчевникова.
В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" актер рассказал, почему его
отношения с певицей МакSим не сложились.
Артист и певица познакомились много лет назад на съемках. Никифоров
играл эпизодическую роль в музыкальном ролике вокалистки. В студии программы "Судьба
человека" Денис признался, что в клипе есть фрагмент, где он записывает телефон
Марины Максимовой – именно так зовут певицу в реальной жизни. По словам актера,
этого не было в сценарии, он реально брал контакты у исполнительницы, чтобы
назначить свидание.
"Это были стремительные, яркие отношения. Мы были очень
талантливыми, но вместе вряд ли бы смогли ужиться. Мы оба очень вспыльчивые
люди. Даже вместе совершили два прыжка с парашютом. Как-то я обронил очень
обидную для нее фразу. Сказал, что мне не нравится попса, в которой она
крутится. Я ведь люблю рок-музыку. Эта фраза запала ей в душу и оставила
червоточинку", – рассказал артист ведущему программы "Судьба человека" Борису
Корчевникову.
Денис Никифоров отметил, что у его романа с певицей не было
будущего. "Чем бы это закончилось? Безотцовщиной. Зная ее… Скорее всего. Я вспыльчивый,
она вспыльчивая", – сказала знаменитость.
Говоря об отношениях с МакSим, артист привел в пример знаменитую
фразу Алексея Баталова из легендарной картины "Москва слезам не верит": "Ну я
уж зарабатываю побольше вашей мамы". В сегодняшнем выпуске программы Никифоров признался, что в тот момент зарабатывал меньше возлюбленной
и это сильно его задевало. После он добавил, что, скорее всего, в этом
плане до сих пор ничего не изменилось.
В студии также вспомнили фрагмент интервью
Марины Максимовой, в котором она назвала четырех главных мужчин своей жизни. Среди
них был и Денис Никифоров. Оказывается, после разрыва МакSим посвятила артисту
песню – "Научусь летать".