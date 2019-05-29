Популярный актер Денис Никифоров стал гостем Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы Судьба человека актер рассказал, почему его отношения с певицей МакSим не сложились.

Популярный актер Денис Никифоров стал гостем Бориса Корчевникова.В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" актер рассказал, почему егоотношения с певицей МакSим не сложились.Артист и певица познакомились много лет назад на съемках. Никифоровиграл эпизодическую роль в музыкальном ролике вокалистки. В студии программы "Судьбачеловека" Денис признался, что в клипе есть фрагмент, где он записывает телефонМарины Максимовой – именно так зовут певицу в реальной жизни. По словам актера,этого не было в сценарии, он реально брал контакты у исполнительницы, чтобыназначить свидание."Это были стремительные, яркие отношения. Мы были оченьталантливыми, но вместе вряд ли бы смогли ужиться. Мы оба очень вспыльчивыелюди. Даже вместе совершили два прыжка с парашютом. Как-то я обронил оченьобидную для нее фразу. Сказал, что мне не нравится попса, в которой онакрутится. Я ведь люблю рок-музыку. Эта фраза запала ей в душу и оставилачервоточинку", – рассказал артист ведущему программы "Судьба человека" БорисуКорчевникову.Денис Никифоров отметил, что у его романа с певицей не былобудущего. "Чем бы это закончилось? Безотцовщиной. Зная ее… Скорее всего. Я вспыльчивый,она вспыльчивая", – сказала знаменитость.Говоря об отношениях с МакSим, артист привел в пример знаменитуюфразу Алексея Баталова из легендарной картины "Москва слезам не верит": "Ну яуж зарабатываю побольше вашей мамы". В сегодняшнем выпуске программы Никифоров признался, что в тот момент зарабатывал меньше возлюбленнойи это сильно его задевало. После он добавил, что, скорее всего, в этомплане до сих пор ничего не изменилось.В студии также вспомнили фрагмент интервьюМарины Максимовой, в котором она назвала четырех главных мужчин своей жизни. Срединих был и Денис Никифоров. Оказывается, после разрыва МакSим посвятила артиступесню – "Научусь летать".