Телеведущая и звезда шоу Дом-2 поделилась секретами красоты. Виктория Боня рассказала, как правильно ухаживать за лицом.

Телеведущая и звезда шоу "Дом-2" поделилась секретамикрасоты. Виктория Боня рассказала, как правильно ухаживать за лицом.В личном Instagram телеведущая опубликовала короткийвидеоурок. Звезда предстала перед поклонниками в непривычном виде: без макияжа,в домашнем халате и с полотенцем на голове. Знаменитость продемонстрировала свойежедневный бьюти-уход.Виктория Боня поведала, что первым делом она умывает прохладнойводой лицо, после наносит специальную пенку, распределяет ее по поверхностикожи, после чего смывает. Далее звезда телестройкинаносит очищающий лосьон, а после смывает и его."Я лицо не вытираю, промакиваю салфетками", – сообщила Боняподписчикам.В конце этой сложной, многоступенчатой процедуры знаменитостьнаносит увлажняющий крем или маску. По словам Виктории самые лучшие маскиделают в Японии.В комментариях к видео пользователи Сети отмечали, чтоочень хорошо выглядит без косметики. В комментариях теледивеслагали хвалебные оды."Боже… Какая красивая и без косметики. Это просто космическипрекрасная женщина", "Вы что с косметикой что без! Идеальная кожа! Глаза иброви!", "Виктория, ну нельзя быть такой красивой, нельзя!!!", "Какая же онакрасивая без косметики", "кожа, лицо молодой, ухоженной женщины", – писали интернет-обыватели о .