Телеведущая и звезда шоу Дом-2 поделилась секретами
красоты. Виктория Боня рассказала, как правильно ухаживать за лицом.
Телеведущая и звезда шоу "Дом-2" поделилась секретами
красоты. Виктория Боня рассказала, как правильно ухаживать за лицом.
В личном Instagram телеведущая опубликовала короткий
видеоурок. Звезда предстала перед поклонниками в непривычном виде: без макияжа,
в домашнем халате и с полотенцем на голове. Знаменитость продемонстрировала свой
ежедневный бьюти-уход.
Виктория Боня поведала, что первым делом она умывает прохладной
водой лицо, после наносит специальную пенку, распределяет ее по поверхности
кожи, после чего смывает. Далее звезда телестройки
наносит очищающий лосьон, а после смывает и его.
"Я лицо не вытираю, промакиваю салфетками", – сообщила Боня
подписчикам.
В конце этой сложной, многоступенчатой процедуры знаменитость
наносит увлажняющий крем или маску. По словам Виктории самые лучшие маски
делают в Японии.
В комментариях к видео пользователи Сети отмечали, что
очень хорошо выглядит без косметики. В комментариях теледиве
слагали хвалебные оды.
"Боже… Какая красивая и без косметики. Это просто космически
прекрасная женщина", "Вы что с косметикой что без! Идеальная кожа! Глаза и
брови!", "Виктория, ну нельзя быть такой красивой, нельзя!!!", "Какая же она
красивая без косметики", "кожа, лицо молодой, ухоженной женщины", – писали интернет-обыватели о .