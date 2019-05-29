Ани Лорак уделяет много внимания и времени своей внешности.
Поддерживать красоту и молодость – нелегкий труд.
Ани Лорак уделяет много внимания и времени своей внешности.
Поддерживать красоту и молодость – нелегкий труд.
прибегает к услугам высококлассного специалиста. Опытный
глаз замечает следы от многих процедур, отметил в интервью "Дням.Ру" врач-косметолог
клиники Насибат.
Эксперт отметил, что Ани Лорак очень ухоженная , красивая,
статная девушка. Не секрет , что она уделяет своему внешнему виду много времени
– ведь поддерживать красоту и молодость не так легко.
"Я считаю, что у Ани Лорак увеличены губы, так как на
некоторых фотографиях виден валик над губой.
Была проведена коррекция овала лица , скулы стали более округлыми. Также
видно действие ботулотоксина вокруг глаз и на лбу", – сказал Насибат.
Эксперт также заметил, что прибегает к процедурам нитевого
лифтинга. Видно, что косметолог у артистки хороший – все выглядит очень
естественно и красиво.
Ранее бурю в соцсетях вызвали новые снимки Ани Лорак. Певицу с трудом узнали поклонники. Фанаты разделились на два лагеря – одни критикуют пристрастие артистки к косметическим процедурам, другие восторгаются ее красотой.
Недоброжелатели раскритиковали чрезмерно увеличенные губы и перекачанную грудь. "Это не Ани!", – написали фанаты и потребовали, чтобы звезда прекратила эксперименты со своей внешностью.