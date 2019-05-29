Ани Лорак уделяет много внимания и времени своей внешности. Поддерживать красоту и молодость – нелегкий труд.

Ани Лорак уделяет много внимания и времени своей внешности.Поддерживать красоту и молодость – нелегкий труд.прибегает к услугам высококлассного специалиста. Опытныйглаз замечает следы от многих процедур, отметил в интервью "Дням.Ру" врач-косметологклиники Насибат.Эксперт отметил, что Ани Лорак очень ухоженная , красивая,статная девушка. Не секрет , что она уделяет своему внешнему виду много времени– ведь поддерживать красоту и молодость не так легко."Я считаю, что у Ани Лорак увеличены губы, так как нанекоторых фотографиях виден валик над губой.Была проведена коррекция овала лица , скулы стали более округлыми. Такжевидно действие ботулотоксина вокруг глаз и на лбу", – сказал Насибат.Эксперт также заметил, что прибегает к процедурам нитевоголифтинга. Видно, что косметолог у артистки хороший – все выглядит оченьестественно и красиво.Ранее бурю в соцсетях вызвали новые снимки Ани Лорак. Певицу с трудом узнали поклонники. Фанаты разделились на два лагеря – одни критикуют пристрастие артистки к косметическим процедурам, другие восторгаются ее красотой.Недоброжелатели раскритиковали чрезмерно увеличенные губы и перекачанную грудь. "Это не Ани!", – написали фанаты и потребовали, чтобы звезда прекратила эксперименты со своей внешностью.