Руководители формулической команды Red Bull недовольны выступлением в составе конюшни французского гонщика Пьера Гасли и рассматривают вариант его замены по ходу сезона. Претендентов несколько, среди которых выделяются россиянин Даниил Квят и немец Нико Хюлькенберг.

Руководители формулической команды Red Bull недовольны выступлением в составе "конюшни" французского гонщика Пьера Гасли и рассматривают вариант его замены по ходу сезона. Претендентов несколько, среди которых выделяются россиянин Даниил Квят и немец Нико Хюлькенберг.Напомним, что Квят уже выступал за главную "конюшню" концерна Red Bull, но затем был переведен во вторую команду австрийской системы Toro Rosso, но и ее покинул из-за не слишком высоких спортивных показателей. Теперь россиянина вернули в Toro Rosso и он старается перезапустить свою карьеру, надеясь вернуться и в Red Bull.Правда, менеджеры команды рассматривают в качестве конкурента Квяту в случае ухода Гасли и второго пилота Toro Rosso Александра Албона, и Хюлькенберга, выступающего за Renault, сообщает Motorsport.It. Есть очень большая вероятность, что кто-то из этого трио во время летнего перерыва в чемпионате "Ф-1" может заменить Галси, неудачно выступающего в этом году.