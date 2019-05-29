В чемпионате Нидерландов завершился ответный поединок плей-офф между Витессом и Утрехтом, в котором определялся обладатель путевки в Лигу Европы. Им стал Утрехт, который одержал победу над подопечными Леонида Слуцкого.

В чемпионате Нидерландов завершился ответный поединок плей-офф между "Витессом" и "Утрехтом", в котором определялся обладатель путевки в Лигу Европы. Им стал "Утрехт", который одержал победу над подопечными Леонида Слуцкого.Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Утрехта, которой руководит бывший наставник "Зенита" Дик Адвокат. Голы забивали Сирил Дессерт и Симон Густафссон, а "Витесс" не смог доиграть встречу в полном составе – на 78 минуте поединка удаление схлопотал Дауд Мохаммед.Первый матч между командами закончился ничьей и, таким образом, Леониду Слуцкому не удалось вывести свою команду в еврокубки в свой первый сезон в Нидерландах.