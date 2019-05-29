29.05.2019

2019-05-29 15:50:26

Массовая драка в Петербурге обернулась серьезными последствиями

В северной столице проводят масштабные рейды по местам проживания мигрантов. Всему виной массовая драка в кафе.



Дело в том, что в результате потасовки четверо посетителей получили ножевые ранения. Нынешней целью правоохранителей является задержание лиц, причастных к совершению преступления. Полицейских интересуют уроженцы одной из стран ближнего зарубежья, которые по оперативной информации скрываются в Петербурге, передает .