В подмосковных Котельниках женщина оставила своих детей в хостеле и уехала. Найти ее пока так и не удалось.

В подмосковных Котельниках женщина оставила своих детей в хостеле и уехала. Найти ее пока так и не удалось, сообщили в региональном управлении МВД.Местом действия стал хостел в 3-м Покровском проезде, куда вечером 28 мая заглянула женщина с двумя маленькими детьми — на вид обоим не более года. У стойки регистрации молодая мама "вспомнила", что оставила паспорт в машине, и, попросив сотрудника присмотреть за детьми, вышла на улицу. Обратно она уже не вернулась.Найти женщину стражам порядка пока не удалось, как и родственников оставленных мальчика и девочки — они сейчас находятся в больнице.На минувшей неделе москвичка оставила в игровой комнате в ТЦ "Зигзаг" шестилетнего сына, забирать которого отказалась. Ребенка передали на попечение бабушки по отцовской линии, поскольку мать так и не появилась в больнице.В среду врачи выписали из больницы и передали под предварительную опеку в семью бабушки и двухлетнюю Арину — 16 мая мама бросила ее в поликлинике, так девочка мешала ей устраивать личную жизнь.