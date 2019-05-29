Сводный брат герцогини Сассекской Меган – Томас сделал шокирующее заявление. По словам родственника Меган Маркл, он прозябает в нищете после того, как стало известно о помолвке с принцем Гарри.

Сводный брат герцогини Сассекской Меган – Томас сделал шокирующеезаявление. По словам родственника Меган Маркл, он прозябает в нищете послетого, как стало известно о помолвке с принцем Гарри.Томас Маркл рассказал,что каждое его движение "помещено под микроскоп" в его родном городе. Крометого, его семья стала бездомной после того, как он отказался от работы вкачестве стекольщика из-за плохого состояния здоровья.Брат Меган Марклдобавил, что последние два месяца живет в гостиничном номере в Орегоне со своейизбранницей Дарлин, ее сыном и двумя собаками, поскольку никто не хочет сдаватьему в аренду дом. Он осуждает сестру за то, что она стала членомкоролевской семьи Великобритании, выйдя замуж за принца Гарри в мае прошлогогода и не поддержала брата.К несчастьям семьи относится тяжело,это ее больное место. "Жизнь в маленьком гостиничном номере действительносказывается на Дарлин и ее сыне – на всех нас. И все потому, что моя жизньвнезапно оказалась в центре внимания – не по моей вине. Каждый мой шагбыл помещен под микроскоп – не только для меня, но и для всей моей семьи.Сейчас обомне так много говорят – и правду, и неправду – никто не хочет сдавать мне варенду дом или давать мне работу", – цитирует Томаса Маркла Express.co.uk.Родственник отметил, что всю жизньработал по свей специальности – стекольщиком и всегда хорошо зарабатывал наэтом. Но сейчас его жизнь превратилась в ад. "Это не просто низкаяточка, это страшно, это действительно неудобно иметь такое неопределенное будущее",– посетовал 52-летний Томас."Это моя жизнь сейчас – я больше не могу житьсвоей старой жизнью, даже если хочу, но мне все еще нужно выживать. Я нехочу плохо говорить о Меган, но я думаю, что с самого начала все могло бы бытьлучше", – заявил Томас Маркл.