Сводный брат герцогини Сассекской Меган – Томас сделал шокирующее
заявление. По словам родственника Меган Маркл, он прозябает в нищете после
того, как стало известно о помолвке с принцем Гарри.
Сводный брат герцогини Сассекской Меган – Томас сделал шокирующее
заявление. По словам родственника Меган Маркл, он прозябает в нищете после
того, как стало известно о помолвке с принцем Гарри.
Томас Маркл рассказал,
что каждое его движение "помещено под микроскоп" в его родном городе. Кроме
того, его семья стала бездомной после того, как он отказался от работы в
качестве стекольщика из-за плохого состояния здоровья.
Брат Меган Маркл
добавил, что последние два месяца живет в гостиничном номере в Орегоне со своей
избранницей Дарлин, ее сыном и двумя собаками, поскольку никто не хочет сдавать
ему в аренду дом. Он осуждает сестру за то, что она стала членом
королевской семьи Великобритании, выйдя замуж за принца Гарри в мае прошлого
года и не поддержала брата.
К несчастьям семьи относится тяжело,
это ее больное место. "Жизнь в маленьком гостиничном номере действительно
сказывается на Дарлин и ее сыне – на всех нас. И все потому, что моя жизнь
внезапно оказалась в центре внимания – не по моей вине. Каждый мой шаг
был помещен под микроскоп – не только для меня, но и для всей моей семьи.
Сейчас обо
мне так много говорят – и правду, и неправду – никто не хочет сдавать мне в
аренду дом или давать мне работу", – цитирует Томаса Маркла Express.co.uk.
Родственник отметил, что всю жизнь
работал по свей специальности – стекольщиком и всегда хорошо зарабатывал на
этом. Но сейчас его жизнь превратилась в ад. "Это не просто низкая
точка, это страшно, это действительно неудобно иметь такое неопределенное будущее",
– посетовал 52-летний Томас.
"Это моя жизнь сейчас – я больше не могу жить
своей старой жизнью, даже если хочу, но мне все еще нужно выживать. Я не
хочу плохо говорить о Меган, но я думаю, что с самого начала все могло бы быть
лучше", – заявил Томас Маркл.