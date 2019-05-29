Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прервала комплименты в свой адрес от сенатора Дмитрия Мезенцева, назначенного послом в Белоруссии, сказав, что ее не провожают. Также Матвиенко добавила, что после таких слов опять пойдут слухи, что со мной прощаются.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенатора Дмитрия Мезенцева не говорить ей комплименты, отметив с улыбкой, что ее не провожают.Мезенцев, представлявший в Совфеде Сахалинскую область, был назначен послом в Белоруссии. В связи с этим сегодня рассматривался вопрос о досрочном прекращении его полномочий.Как сообщает РИА Новости, Мезенцев подчеркнул, что Совет Федерации — это слаженная, профессиональная команда, которая успешно работает благодаря тому, что спикер Матвиенко "умеет сплотить очень разных людей". Парламентарий отметил высокий профессионализм и мудрость Матвиенко.На это спикер сказала:"Дмитрий Федорович, пожалуйста, остановитесь, меня не провожают".Также Матвиенко добавила, что после таких слов в ее адрес "опять пойдут слухи, что со мной прощаются".Ранее стало известно о том, что из "Коммерсанта" уволились несколько журналистов отдела политики. Причиной увольнения якобы стала статья о возможной смене спикера Совета Федерации. Матвиенко заявила, что никакого отношения к увольнению журналистов не имеет. "Я никогда никому не звонила, не давила. Это не мой стиль", — подчеркнула она.