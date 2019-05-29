Крупный сбой, который произошел 21 мая на Солнцевской линии метро, приведет к кадровым перестановкам, заявил Максим Ликсутов. По его словам, причиной сбоя был человеческий фактор. Итоги расследования будут подведены в течение двух дней.

Крупный сбой, который произошел 21 мая на Солнцевской линии Московского метрополитена, приведет к кадровым перестановкам. Об этом заявил заместитель мэра по транспорту Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".По его словам, причиной сбоя был человеческий фактор. Он выразил уверенность в том, что найдут не только "какого-то человека, который ходил и что-то не дописал", а что выводу будут сделаны и по "руководящему составу московского метрополитена".Ликсутов сообщил, что итоги расследования ЧП будут подведены в течение двух дней. Также он признал, что эвакуация пассажиров из поездов происходила очень медленно, что привело к оправданной критике.Вечером 21 мая в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" застряли три поезда, в которых находились более тысячи пассажиров. Их эвакуация заняла три с половиной часа.