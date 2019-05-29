Нападающий испанской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси по окончании сезона в чемпионате Испании был признан лучшим его игроком по версии Marca. На решение издания в том числе повлияли результативные действия аргентинца.

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси по окончании сезона в чемпионате Испании был признан лучшим его игроком по версии Marca. На решение издания в том числе повлияли результативные действия аргентинца.По итогам сезона в Примере Месси стал автором 36 забитых мячей в 34 встречах национального первенства, сообщает Чемпионат.Com. Также аргентинский форвард разделил первое-второе места в списке самых результативных распасовщиков с полузащитником "Севильи" Пабло Сарабией. Оба футболиста по 13 раз выступали в роли ассистента.Результативность Месси помогла "Барселоне" завоевать титул чемпиона Испании в сезоне 2018/19. Для самого же 31-летнего аргентинца эта победа стала десятой за его карьеру в Испании.