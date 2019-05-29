Поющая телеведущая и юморист побеседовали о личном. Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов задали друг другу самые провокационные вопросы.

Поющая телеведущая и юморист побеседовали о личном. ОльгаБузова и Тимур Батрутдинов задали друг другу самые провокационные вопросы.Звезды приняли участие в первом выпуске YouTube-шоу "Естьвопросы" на канале "DIRECT". Бузова и Батрутдинов, которых народная молва ужедавно записала в любовники, рассказали свои самые сокровенные тайны.Так, например, Ольга прямо спросила у собеседника: "Почему тыдо сих пор со мной не переспал?", а после сама удивилась собственной дерзости.По словам певицы, она не представляла, что сможет произнести это в слух.Тимур Батрутдинов явно был в замешательстве и не знал, какответить. Он долго не мог подобрать слова."Для меня это очень ответственный момент. Если я один раз стобой пересплю, то я должен второй, третий и четвертый раз спать только стобой. Я не могу с тобой мимолетный чих-пых устроить. Для меня этоответственный момент, поэтому я затянул наш конфетно-цветочный период", – улыбалсяБатрутдинов.Юморист также признался вокалистке, что одно их дружеское свидание могло закончиться интимом. Во время той встречи "с розовым винишком" онбыл в полной боеготовности, однако в итоге взял себя в руки."Главное было не оступиться. Мне же тебе потом в глазасмотреть. Главная моя задача в общении с тобой, это чтобы ты не испытала большедушевных переживаний. Я знаю, как близко к сердцу ты все принимаешь. Я с тобойаккуратен. Я дорожу тем, что у на есть. Если это будет просто пересып, то этоподмочит основание нашего фундамента", – рассудил Тимур.поблагодарила собеседника за заботу. "В нашем стобой случае – это либо все, либо друзья", – добавила она.Напомним, слухи оромане и Тимура Батрутдинова ходят уже несколько лет. Звезды частосами подогревают сплетни об этом, публикуя в соцсетях совместные фотографии.