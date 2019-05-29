Поющая телеведущая и юморист побеседовали о личном. Ольга
Бузова и Тимур Батрутдинов задали друг другу самые провокационные вопросы.
Поющая телеведущая и юморист побеседовали о личном. Ольга
Бузова и Тимур Батрутдинов задали друг другу самые провокационные вопросы.
Звезды приняли участие в первом выпуске YouTube-шоу "Есть
вопросы" на канале "DIRECT". Бузова и Батрутдинов, которых народная молва уже
давно записала в любовники, рассказали свои самые сокровенные тайны.
Так, например, Ольга прямо спросила у собеседника: "Почему ты
до сих пор со мной не переспал?", а после сама удивилась собственной дерзости.
По словам певицы, она не представляла, что сможет произнести это в слух.
Тимур Батрутдинов явно был в замешательстве и не знал, как
ответить. Он долго не мог подобрать слова.
"Для меня это очень ответственный момент. Если я один раз с
тобой пересплю, то я должен второй, третий и четвертый раз спать только с
тобой. Я не могу с тобой мимолетный чих-пых устроить. Для меня это
ответственный момент, поэтому я затянул наш конфетно-цветочный период", – улыбался
Батрутдинов.
Юморист также признался вокалистке, что одно их дружеское свидание могло закончиться интимом. Во время той встречи "с розовым винишком" он
был в полной боеготовности, однако в итоге взял себя в руки.
"Главное было не оступиться. Мне же тебе потом в глаза
смотреть. Главная моя задача в общении с тобой, это чтобы ты не испытала больше
душевных переживаний. Я знаю, как близко к сердцу ты все принимаешь. Я с тобой
аккуратен. Я дорожу тем, что у на есть. Если это будет просто пересып, то это
подмочит основание нашего фундамента", – рассудил Тимур.
поблагодарила собеседника за заботу. "В нашем с
тобой случае – это либо все, либо друзья", – добавила она.
Напомним, слухи о
романе и Тимура Батрутдинова ходят уже несколько лет. Звезды часто
сами подогревают сплетни об этом, публикуя в соцсетях совместные фотографии.