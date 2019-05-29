В среду, 29 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Японию, где проведет двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая, а также примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате 2+2.

В среду, 29 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Японию, где проведет двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая, а также примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате "2+2".По словам пресс-секретаря министра обороны России Россияны Марковской, в повестке дня российско-японского диалога – вопросы региональной и глобальной безопасности, военно-политической обстановки в регионе.Также будут обсуждаться состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере, передает ТАСС.