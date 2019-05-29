Официальный представитель МИД России высказалась на своей странице в Facebook. Официальный представитель МИД России высказалась на своей странице в Facebook. Мария Захарова напомнила про инцидент с журналистом Аркадием Бабченко.

Официальный представитель МИД России высказалась на своейстранице в Facebook. Официальный представитель МИД России высказалась на своейстранице в Facebook. Мария Захарова напомнила проинцидент с журналистом Аркадием Бабченко.Дипломат подалаисторию с иронией. "Сегодня ровно год со дня подлого убийства известногожурналиста Аркадия Бабченко. Кровавая драма изменила мир: у киевского режиманачался обратный отсчет, толеранты ужаснулись самим себе, сектанты уверовали. Мирпраху твоему в доме твоем, Аркадий!", – написала Мария Захарова.Однаков Сети такой юмор официального представителя дипломатического ведомства вызвал неоднозначнуюреакцию. Многим показалась такая подача информации от дипломата простонеуместной. В частности, так посчитал Telegram-каналПланерка и ряд интернет-пользователей. "Это типа такая шутка юмора?..", – возмутились публикации комментаторы.При этом были и те,кто посчитал такую подачу информации от дипломата необычной и уместной. Подписчикитоже принялись острить, поддержав автора поста.Отметим, имела в виду "убийство" российского корреспондента Аркадия Бабченко вКиеве. Его считали мертвым трое суток, после чего украинские спецслужбызаявили, что это была инсценировка. Примечательно, что в тотнедолгий период, когда Бабченко был "мертв", украинские и даже некоторыезападные политики отметились обвинениями в адрес России.