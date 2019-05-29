Официальный представитель МИД России высказалась на своей
странице в Facebook. Официальный представитель МИД России высказалась на своей
странице в Facebook. Мария Захарова напомнила про
инцидент с журналистом Аркадием Бабченко.
Официальный представитель МИД России высказалась на своей
странице в Facebook. Официальный представитель МИД России высказалась на своей
странице в Facebook. Мария Захарова напомнила про
инцидент с журналистом Аркадием Бабченко.
Дипломат подала
историю с иронией. "Сегодня ровно год со дня подлого убийства известного
журналиста Аркадия Бабченко. Кровавая драма изменила мир: у киевского режима
начался обратный отсчет, толеранты ужаснулись самим себе, сектанты уверовали. Мир
праху твоему в доме твоем, Аркадий!", – написала Мария Захарова.
Однако
в Сети такой юмор официального представителя дипломатического ведомства вызвал неоднозначную
реакцию. Многим показалась такая подача информации от дипломата просто
неуместной. В частности, так посчитал Telegram-канал
Планерка и ряд интернет-пользователей. "Это типа такая шутка юмора?..", – возмутились публикации комментаторы.
При этом были и те,
кто посчитал такую подачу информации от дипломата необычной и уместной. Подписчики
тоже принялись острить, поддержав автора поста.
Отметим, имела в виду "убийство" российского корреспондента Аркадия Бабченко в
Киеве. Его считали мертвым трое суток, после чего украинские спецслужбы
заявили, что это была инсценировка. Примечательно, что в тот
недолгий период, когда Бабченко был "мертв", украинские и даже некоторые
западные политики отметились обвинениями в адрес России.