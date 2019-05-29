Исполнитель поведал о том, почему расстался с певицей Нюшей. Также Егор Крид рассказал, какой, по его мнению, должна быть идеальная жена.

Исполнитель поведал о том, почему расстался с певицей Нюшей. ТакжеЕгор Крид рассказал, какой, по его мнению, должна быть идеальная жена.Артист стал гостем YouTube-шоу "вДудь". Во время интервью ЕгорКрид признался, что встречался с вокалисткой Нюшей около трех лет. По словамзвезды, в этих отношениях ему было некомфортно."Мы сидели с ней где-то в ресторане, и я помню четко еефразу, которую она мне сказала: "Слушай, у тебя нет денег, чтобы заплатить заужин даже?" А у меня тогда не было денег вообще, это были первые годынахождения на лейбле. Я на все деньги, что копил, покупал ей какой-нибудь подарок. Япомню, накопил и купил ей ноутбук. В ноль уходил", – рассказал Егор.Артист отметил, что очень подружился с мамой Нюши. С ней он до сих пор обменивается поздравлениями в праздники. Остальные члены семьи певицы, по мнению Крида, его недолюбливали из-за финансовой несостоятельности.Крид испытывал серьезные чувства к Нюше, поэтомурасставание было болезненным. Именно этому разрыву посвящена песняартиста "Берегу"."Она смотрит мне в глаза и говорит: "Я тебя больше не люблю..." И тут как будто мне нож вставили в сердце, и у меня полилась кровь. Я поехал настудию и записал эту песню", – вспомнил о расставании с меркантильной артисткой Егор Крид.Исполнитель сообщил, что уже задумывается о создании семьи – поего мнению, это самое важное в жизни. Егор видит себя молодым отцом. Однако не знает, как с учетом его известности построить здоровые отношения. Статус и профессия мешают ему в личной жизни."Это то, что заставляет меня приходить домой и **** (обалдевать– Прим. ред.) от одиночества. Это то, из-за чего я постоянно "парюсь". Я понимаю,что есть будущее и все круто: есть цацки, тачки, девочки, деньги,концерты, аудитория. Но, когда мы все постареем, никому ненужные уже будем, присмерти, никто задницу нам не подотрет. Поэтому, как бы цинично это ни звучало,близкие люди и семья важнее всего", – рассудил .Артист признался, что не знает, какую девушку хотел бы видеть рядом, однако она должна быть доброй. "Либо это должна быть иностранка, либо девушка,которой от меня ничего не надо. Возможно, просто умница из провинции", – отметил .