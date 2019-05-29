В последнее время Гоген Солнцев перестал выкладывать фото своего немолодой супруги Екатерины Терешкович, да и на шоу Андрея Малахова она перестала появляться. Оказывается, у женщины серьезные проблемы с алкоголем.

В последнее время Гоген Солнцев перестал выкладывать фото своего немолодой супруги Екатерины Терешкович, да и на шоу Андрея Малахова она перестала появляться. Оказывается, у женщины серьезные проблемы с алкоголем.Гоген Солнцев признался, что до последнего не хотел выносить на публику серьезные проблемы с женой Екатериной Терешкович. По его словам, наше общество консервативно и непременно осудит человека, у которого обнаруживаются серьезные проблемы с алкоголем или наркотиками. "У нас же Катю загнобят. Это станет для нее еще большим ударом. Сейчас мне нужно ее спасти!" – объяснил Гоген.По мнению Солнцева, жена не смогла перенести "уличную славу". "Ведь после нашей свадьбы ее стали узнавать на улицах. Каждый день ей предлагали в переходах выпить на брудершафт. Первое время ей сложно было отказаться, а потом она втянулась. Без спиртного она уже не может", – констатировал Солнцев.В состоянии алкогольного опьянения Терешкович даже набрасывалась на мужа с кулаками. "Катя больна катастрофически с точки зрения медицины. После нашей свадьбы психика у нее пошатнулась конкретно. Человек даже не отдает себе отчет в своих поступках. Под влиянием алкоголя ситуация усугубилась. Она поднимала на меня руку регулярно! Конечно, до серьезных драк не доходило, но синяки оставались!" – пожаловался шоумен.В итоге, Гоген отправил жену в специализированное учреждение, однако там Екатерина долго не пробыла из-за своего буйного нрава. Несмотря на то, что заведение было элитным, даже там женщина умудрялась выпивать."В общем, с 1 мая она не просыхала. Спиртное вкупе с серьезными психотропными медикаментами, которые ей давали во время лечения, приводило ее в состояние агрессии! Получалась просто адская смесь. В один из дней мне позвонили врачи и сказали: "Катя устроила серьезную драку. Если вы ее не заберете, то мы ее сдадим в полицию!" Конечно, пришлось забирать", – рассказал Солнцев.По словам Гогена, он не раз становился свидетелем того, как Екатерина напивалась и дома. Ее собутыльниками были то подруги, то бомжи. Некоторые из них не хотели даже уходить, и тогда шоумену приходилось вызывать полицию, чтобы разогнать этот притон. А еще признался, что алкоголь не самым лучшим образом отразился на внешности Екатерины. Поэтому теперь у него даже не возникает желания заняться с женой-пенсионеркой сексом."Катя с тех пор, как начала выпивать, перестала следить за собой как женщина. Конечно, какое тут может быть возбуждение, когда человек запускает себя настолько, что близко приближаться к нему трудно, не говоря уже об интиме", – цитирует Гогена Солнцева .