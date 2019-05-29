Московские спасатели переходят на усиленный режим работы. Причина - аномальная жара, которая пришла в столичный регион. Особое внимание на водоемы. Купальный сезон еще не открыт, но на пляжах уже много отдыхающих.

Московские спасатели переходят на усиленный режим работы. Причина — аномальная жара, которая пришла в столичный регион. Особое внимание на водоемы. Купальный сезон еще не открыт, но на пляжах уже много отдыхающих.В Москве почти 30 градусов тепла. Несмотря на будний день, на берегу Большого садового пруда находятся десятки людей — загорают и даже купаются. Спасатели при такой аномальной жаре переходят на усиленный режим работы. Они будут патрулировать как береговую линию, так и водную гладь.С 29 мая ежесуточно на дежурстве будут находиться до 100 спасателей и 71 единица плавательных средств — моторных и гребных лодок и катеров. Для мониторинга на воде будут использовать два беспилотника.Купальный сезон в Москве официально открывается первого июня. Уже подготовлены 108 благоустроенных зон отдыха у воды. Купаться можно будет в восьми из них: в Серебряном бору, в парке "Левобережье", у озера Черное, Белое и Школьное. Там вода и песок отвечают всем санитарным требованиям. Водоемы оборудованы спасательными станциями.В поисках желанной прохлады москвичи устремились и в парки. Здесь уже подготовили лежаки, прохладительные напитки и мороженое.- На самом деле, погода замечательная — как в Сочи. Загораем, занимается спортом в Парке Горького.Врачи рекомендуют по возможности избегать серьезных физических нагрузок, так как в эти дни возможно ухудшение самочувствия, а также поменьше выходить на солнце (и желательно только в головных уборах). Полезно пить как можно больше простой воды. Спасти от жары может и, как ни странно, горячий душ. Врачи утверждают, что он сбалансирует температуру тела и воздуха.Но уже в конце недели придется достать зонты: жару в Москве сменят ливни и грозы. Правда, преимущественно осадки пройдут на западе города. Новая волна потепления начнется уже к 4 июня.