Не дожидаясь календарного лета в столичный регион пришла июльская жара. Пик и рекорды еще впереди. Но природные аномалии уже фиксируют: в лесах появились летние грибы, что вообще случается раз в десятилетие. У климатологов такая погода вызывает опасения.

Не дожидаясь календарного лета в столичный регион пришла июльская жара. Пик и рекорды еще впереди. Но природные аномалии уже фиксируют: в лесах появились летние грибы, что вообще случается раз в десятилетие. У климатологов такая погода вызывает опасения: за небывалым зноем идет холодный фронт, это может спровоцировать торнадо и смерчи.Плюс 28 градусов. Июльская жара для пока еще весенней Москвы — настоящий солнечный удар. За глотком прохладного воздуха все ринулись в парки.- О! Сегодня охлаждаемся!А там уже заработали пляжи. В Сокольниках — первые купающиеся в буквально сегодня наполненном бассейне. На ВДНХ — ванны солнечные.VIP-зона находится примерно в 10 метрах от основного пляжа. Лежать на деревянных помостах не так удобно, зато — первая береговая линия.- Водичка освежает и загар ложится ровнее!Красивый загар, не дожидаясь лета, получить хочется всем.Кому действительно тяжело, так это настоящим жителям Севера. Белые медведи берут пример с соседей по вольеру — страусов: голову от жары прячут в снег. Разморило даже сахарских мангустов. Они привыкли, что в Москве всегда холодно. Этот стереотип у всех иностранцев."Честно говоря, для меня это настоящий сюрприз! Думала, что в Москве холоднее! Я с юга Франции. Ваши плюс 27 для нас — ерунда!" – поясняет француженка.Хотя в салоне автомобиля — все плюс 50! Плавится не только асфальт, но и сами машины.- Невозможно! Нагрелась так за целый день, что руки обжигает! – с трудом берет в руки руль водитель.На дорогах — пыль и тополиный пух. С сегодняшнего дня по распоряжению департамента ЖКХ столичные дороги и тротуары моют не просто водой, а шампунем. Где-то явно перестарались.- Это так проехали машины, которые поливают дорогу.Хотя кому-то солнце на пользу: не дождавшись июня, распустились пионы. Цветут рододендроны и азалия.- Неделю назад были на даче, еще ничего даже не цвело! А тут такой салют красок!И ведь жара только набирает обороты. В ближайшие дни воздух прогреется до невероятных для майской Москвы плюс 30! А как заявили 28 мая в Российской академии наук, главные сюрпризы погоды еще впереди."Циклоны определяют нашу погоду. Обычно теплый период. А если еще и продолжительность меняется приходом холодного фронта, то могут образовываться опасные явления: это ливни, грозы, град, шквал и в самом редком случае – смерч", — поясняет старший научный сотрудник института физики и атмосферы имени А. Обухова РАН Александр Чернокульский.На мониторах региональной диспетчерской службы — прямой эфир сразу с 86 камер видеонаблюдения, которые установлены в каждом подмосковном лесу. Мониторинг круглосуточный, чтобы не пропустить даже небольшого возгорания."Вы. Наверное, обратили внимание, в этом году апрель был очень засушливым, ветреным. И поэтому у нас возникло более 150 пожаров", — констатирует председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.Жара, засуха и сильный ветер — главные предпосылки для возникновения лесных пожаров. Именно поэтому в Москве и области объявлен желтый уровень опасности.