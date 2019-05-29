Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова дала жесткий комментарий по поводу попытки немецких СМИ втянуть Россию в секс-скандал с австрийским политиком. Журналисты утверждали, что у того была связь с племянницей влиятельного российского бизнесмена. Становится ясно: авторы этих статей заранее знали, что распространяют ложь.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова дала жесткий комментарий по поводу попытки немецких СМИ втянуть Россию в секс-скандал с австрийским политиком. Журналисты утверждали, что у того была связь с племянницей влиятельного российского бизнесмена. Становится ясно: авторы этих статей заранее знали, что распространяют ложь.В СМИ стали появляться любопытные детали грандиозного скандала с сексуальным подтекстом, который грозится полностью изменить политические расклады в Австрии. Стало ясно, что вся история основывается на хорошо спланированной провокации. Причем роль "племянницы влиятельного бизнесмена из России" исполняла студентка из Боснии. За свою работу она получала больше полумиллиона рублей в день.Германские издания, публикуя эту историю, не могли не знать этих обстоятельств, однако предпочли сообщить своим читателям далеко не все. "Учитывая, что информация о вовлеченности России была преподана немецкими изданиями если не как факт, то совершенно недвусмысленно, а сейчас оказывается, что речь идет о постановочном материале, характер которого немецким изданиям был заранее известен, мы проведем дополнительную проверку появившихся новых данных и затем информируем ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенном германскими СМИ информационной операции", – на своей странице в Facebook написала Мария Захарова.Кроме того, именно немецкие журналисты яростно выступали за борьбу против фейковых новостей, а также против иностранного вмешательства в выборы. "Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент "независимую" немецкую прессу?", – цитирует телеканал "" официального представителя российского внешнеполитического ведомства. "Европа, очнись!", – заключила она свою речь.Напомним, 18 мая СМИ Германии опубликовали отрывок из видео с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе. В ролик попал момент, на котором политик обсуждает с некоей "племянницей влиятельного бизнесмена из России" финансовые вопросы и возможность финансирования его участия в выборах. Эти слова стоили должности и ему, и канцлеру Австрии Себастьяну Курцу.Девушка оказалась студенткой из Боснии. Сообщается, что ее отобрали на специальном кастинге, где проверяли не только идеальное владение русским языком, но и соответствие внешности претенденток вкусам политика, против которого готовилась провокация. За свои труды актриса получала по семь тысяч евро, а вся операция обошлась организаторам в 400 тысяч евро. Позже видео выкупила некая фирма за 600 тысяч евро и затем передала его журналистам из Германии.Примечательно, что австрийские СМИ почему-то решили, что политик встречался с российской телеведущей Лерой Кудрявцевой. Именно ее фотографию они поместили на первые полосы. Теперь Кудрявцева думает о том, чтобы подать на нерадивых журналистов в суд.