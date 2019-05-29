Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала жесткий комментарий по поводу попытки немецких СМИ втянуть Москву в секс-скандал с австрийским политиком. Журналисты утверждали, что у того была связь с племянницей некоего влиятельного российского бизнесмена. Сейчас становится ясно, что авторы этих статей заранее знали, что распространяют ложь.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала жесткий комментарий по поводу попытки немецких СМИ втянуть Москву в секс-скандал с австрийским политиком. Журналисты утверждали, что у того была связь с племянницей некоего влиятельного российского бизнесмена. Сейчас становится ясно, что авторы этих статей заранее знали, что распространяют ложь.В СМИ стали появляться любопытные детали грандиозного скандала с сексуальным подтекстом, который грозится полностью изменить политические расклады в Австрии. Стало ясно, что вся история основывается на хорошо спланированной провокации. Причем роль "племянницы влиятельного бизнесмена из России" исполняла студентка из Боснии. За свою работу она получала больше полумиллиона рублей в день.Германские издания, публикуя эту историю, не могли не знать этих обстоятельств, однако предпочли сообщить своим читателям далеко не все. "Учитывая, что информация о вовлеченности России была преподана немецкими изданиями если не как факт, то совершенно недвусмысленно, а сейчас оказывается, что речь идет о постановочном материале, характер которого немецким изданиям был заранее известен, мы проведем дополнительную проверку появившихся новых данных и затем информируем ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенном германскими СМИ информационной операции", – на своей странице в Facebook написала Мария Захарова.Кроме того, именно немецкие журналисты яростно выступали за борьбу против фейковых новостей, а также против иностранного вмешательства в выборы. "Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент "независимую" немецкую прессу?", – цитирует телеканал "" официального представителя российского внешнеполитического ведомства. "Европа, очнись!", – заключила она свою речь.Напомним, 18 мая СМИ Германии опубликовали отрывок из видео с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе. В ролик попал момент, на котором политик обсуждает с некоей "племянницей влиятельного бизнесмена из России" финансовые вопросы и возможность финансирования его участия в выборах. Эти слова стоили должности и ему, и канцлеру Австрии Себастьяну Курцу.Девушка оказалась студенткой из Боснии. Сообщается, что ее отобрали на специальном кастинге, где проверяли не только идеальное владение русским языком, но и соответствие внешности претенденток вкусам политика, против которого готовилась провокация. За свои труды актриса получала по семь тысяч евро, а вся операция обошлась организаторам в 400 тысяч евро. Позже видео выкупила некая фирма за 600 тысяч евро и затем передала его журналистам из Германии.Примечательно, что австрийские СМИ почему-то решили, что политик встречался с российской телеведущей Лерой Кудрявцевой. Именно ее фотографию они поместили на первые полосы. Теперь Кудрявцева думает о том, чтобы подать на нерадивых журналистов в суд.