Применяя шантаж и угрозы, мужчина требовал присылать ему интимные фото

Применяя шантаж и угрозы, мужчина требовал присылать ему интимные фотоЖителя Москвы признали виновным в преступлениях сексуального характера в отношении 5 детей из Владимирской области.В 2017 году 37-летний мужчина, страдающий педофилией и алкоголизмом, через в соцсетях вступал в переписку с детьми 12 и 13-летнего возраста, отправлял им интимные фото. После этого, применяя шантаж и угрозы, москвич требовал от детей фотографировать себя и скидывать снимки ему.Дети вынужденно подчинялись требованиям мужчины. Полученные фото мужчина распространял в интернете.Приговором Домодедовского районного суда злоумышленника приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Кроме того, ему назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра.