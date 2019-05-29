Для этого нужно быть собственником недвижимости бизнес-класса в одной из двух столиц.

Владельцы квартир бизнес-класса в Москве и Санкт-Петербурге смогут обменять свою недвижимость на апартаменты или виллу на Кипре, об этом сообщили в компании Kalinka Group, которая запустила специальную программу trade-in недвижимости.Чтобы стать участником программы, нужно иметь объект недвижимости площадью не более 150 кв м в монолитных и кирпичных домах, расположенных в пешей доступности от метро. Сами дома должны быть построены не более 15 лет назад. Исключения могут сделать для квартир в центре города. Кроме этого, московские объекты должны находиться в пределах Садового кольца.Также эксперты оценят предлагаемые квартиры по их доходности от сдачи в аренду (не менее 10∎15% годовых), реальную стоимость недвижимости и ликвидность. Те, кто подойдет под все критерии, смогут обменять свое жилье на кипрскую недвижимость. Если дом на Кипре будет дороже московской или петербургской недвижимости, нужно будет доплатить.В компании прогнозируют востребованность такого предложения. Учитывая привлекательность кипрского паспорта и возможностей, которые открываются перед его обладателем, мы ждём высокий спрос на новую программу, отметила председатель совета директоров Kalinka Group, гендиректор Ассоциации девелоперов Кипра Екатерина Румянцева.Сама схема trade-in пришла на рынок недвижимости с автомобильного после кризиса 2008 года, когда спрос на жилье сильно упал. Застройщики стали использовать такую опцию, чтобы простимулировать покупателя. Суть схемы в том, что покупатель бронирует квартиру у застройщика, а его собственное жилье продается либо самому застройщику, либо через риэлтора-партнера. Вырученные деньги идут на оплату квартиры в новостройке. В случае необходимости вносится доплата.Ранее эксперт рассказала редакции 33Live.RuНедвижимость о том, как устроен квартирный trade-in в Великобритании. Так, например, стоимость квартиры, сданной в trade-in, в Великобритании не должна превышать 70% от стоимости нового жилья