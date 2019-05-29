Певица надеется съездить на Украину
после слов официального представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат
отметила, что раз уж политику вернули гражданство, то и Наташа Королева имеет
право на въезд в Незалежную.
Певица надеется съездить на Украину
после слов официального представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат
отметила, что раз уж политику вернули гражданство, то и Наташа Королева имеет
право на въезд в Незалежную.
Мария
Захарова на своей странице в Facebook отреагировала на решение президента
Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство страны экс-президенту Грузии
Михаилу Саакашвили. "Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на
историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", – цитирует
пост дипломата .
Артистка
прокомментировала заявление официального
представителя МИД России. "Если Мария Захарова выразила надежду, а
она человек, который знает больше, чем мы, все вместе взятые, то, может быть, и
мне вернут (право на въезд – Прим. ред.)", – приводит слова Наташи Королевой
РИА ФАН.
Она добавила, что хотела бы попасть на свою
"историческую родину" на могилы к родным, а также подчеркнула, что всегда была
гражданкой России. Ведь в отличие от Саакашвили, ее гражданства не лишали. "Мне
запретили въезд в страну, это разные вещи", – цитирует Наташу Королеву
При этом исполнительница отметила, что лично знакома с Захаровой.
Ей приятно, что высокопоставленная дипломат считает несправедливыми
"санкции" против нее.
Напомним, ранее Наташа
Королева заявляла, что ей запретили въезд на территорию Украины из-за обвинений
в пропаганде экстремизма. По словам знаменитости, причиной тому стала песня
"Маленькая страна".