Певица надеется съездить на Украину после слов официального представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат отметила, что раз уж политику вернули гражданство, то и Наташа Королева имеет право на въезд в Незалежную.

Певица надеется съездить на Украинупосле слов официального представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломатотметила, что раз уж политику вернули гражданство, то и Наташа Королева имеетправо на въезд в Незалежную.МарияЗахарова на своей странице в Facebook отреагировала на решение президентаУкраины Владимира Зеленского вернуть гражданство страны экс-президенту ГрузииМихаилу Саакашвили. "Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят наисторическую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", – цитируетпост дипломата .Артисткапрокомментировала заявление официальногопредставителя МИД России. "Если Мария Захарова выразила надежду, аона человек, который знает больше, чем мы, все вместе взятые, то, может быть, имне вернут (право на въезд – Прим. ред.)", – приводит слова Наташи КоролевойРИА ФАН.Она добавила, что хотела бы попасть на свою"историческую родину" на могилы к родным, а также подчеркнула, что всегда былагражданкой России. Ведь в отличие от Саакашвили, ее гражданства не лишали. "Мнезапретили въезд в страну, это разные вещи", – цитирует Наташу КоролевуПри этом исполнительница отметила, что лично знакома с Захаровой.Ей приятно, что высокопоставленная дипломат считает несправедливыми"санкции" против нее.Напомним, ранее НаташаКоролева заявляла, что ей запретили въезд на территорию Украины из-за обвиненийв пропаганде экстремизма. По словам знаменитости, причиной тому стала песня"Маленькая страна".