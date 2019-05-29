Полина Гагарина уже несколько лет замужем за модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Однако над браком популярной артистки нависла угроза.

Полина Гагарина уже несколько лет замужем за модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Однако над браком популярной артистки нависла угроза.В 2014 году Полина Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Весной 2017 года певица подарила супругу дочь Мию. Пара регулярно выходит в свет, демонстрируя полную идиллию в отношениях. Дмитрий сопровождал Полину в путешествии в Китай, куда та отправилась, чтобы поучаствовать в песенном конкурсе. Они там жили на протяжении нескольких недель, регулярно мотаясь в Россию.Преданности мужа артистки можно только позавидовать. Тем удивительнее видеть в его аккаунте в социальной сети Instagram слова об уходе Полины Гагариной. Дмитрий Исхаков опубликовал фотографию, на которой запечатлел крупным планом свое лицо и нож, приставленный к щеке. "Друзья, я получаю от вас очень много писем, в которых вы не устаете спрашивать меня, Дима, когда вы уже сбреете бороду? Без неё вы будете выглядеть гораздо моложе. Отвечаю. Я бы может и сбрил бы ее уже давно, но жена сказала, что тогда уйдет от меня (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объяснил , обращаясь к подписчикам."Я немного пораскинул мозгами и принял решение пока бороду не сбривать", – завершил свое послание супруг . Интересно, что под этим постом развернулась целая дискуссия. Одни комментаторы утверждали, что это все "чушь собачья", имея в виду, что не могут расстаться муж с женой только из-за внешности, а другие подписчики приводили удивительные истории из жизни, повествующие о самых невероятных поступках людей, мотивом поведения которых был внешний вид.