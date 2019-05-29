На Горьковском направлении МЖД электрички задерживаются на полчаса. Сбой произошел из-за мужчины, который находился на путях. Локомотивная бригада экстренно затормозила, предотвратив наезд на человека.

На Горьковском направлении МЖД задерживаются электрички.Как сообщили сайту 33Live.RuRu очевидцы, пригородные поезда следуют со значительными интервалами, задержка составляет около получаса. При этом электрички, следующие в Москву, пропускают встречные. На Курском вокзале объявляют о задержках, в том числе скоростного поезда из Владимира. На платформах и вагонах скопилось большое количество пассажиров, люди жалуются на духоту и давку.В пресс-службе Московской железной дороги пояснили, что сбой произошел из-за мужчины, который находился на путях перед приближающимся поездом. Локомотивная бригада экстренно затормозила, предотвратив наезд на человека. После незапланированной стоянки поезд продолжил движение. В настоящее время железнодорожники вводят в график пригородные поезда.МЖД призывает пассажиров соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге и напоминает, что ходить по путям в неположенном месте очень опасно.