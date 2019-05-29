Уникальный изумруд обнаружили на Мариинском прииске. Он стал крупнейшим за последние 30 лет. Изумруд-гигант весит более полутора килограммов.

Уникальный изумруд обнаружили на Мариинском прииске. Он стал крупнейшим за последние 30 лет. Изумруд-гигант весит более полутора килограммов.Как сообщает ГТРК "Урал", минерал обнаружили на глубине 260 метров. Стоит отметить. что в 2018 году в этой шахте горняки нашли и другой изумруд, тот немного уступал новому рекордсмену в весе.Находка уникальна не только размером, но и формой кристалла. Конечно им уже заинтересовались покупатели. Генеральный директор "Мариинского прииска" Евгений Василевский рассказал, что изумруд подняли работники очистного забоя "Нагора". Таким образом минерал миновал технический процесс и предстал практически в первозданном виде. "На нем видно, как слюдяная рубашка обрамляет грани этого экземпляра, что говорит о его значительной редкости и уникальности", — пояснил Евгений Василевский.