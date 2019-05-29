В ходе заседания участники рассмотрели ряд вопросов, в том числе, касающиеся правонарушений в сфере заготовок и оборота древесины на территории Центрального федерального округа...

В рамках заседания обсудили уровень взаимодействия и эффективности работы территориальных органов МВД России входящих в состав Окружного совета.В мероприятии принимали участие Председатель Окружного совета начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, помощник Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Георгий Бурцев, члены Окружного совета, начальник Управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин, начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков, а также в режиме видеоконференции руководители территориальных органов МВД России в Центральном федеральном округе.В ходе заседания участники рассмотрели ряд вопросов, в том числе, касающиеся правонарушений в сфере заготовок и оборота древесины на территории Центрального федерального округа, а также розыска транспортных средств, похищенных и используемых при совершении преступлений.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве