Двое приезжих молодых людей сорвали с шеи женщины золотое украшение стоимостью 300 тысяч рублей...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово совместно с оперативниками уголовного розыска УВД по ЮАО задержали двоих молодых людей, подозреваемых в ограблении женщины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Зябликово с заявлением о грабеже обратилась жительница столицы. По словам заявительницы, в Шипиловском проезде неизвестные сорвали с ее шеи золотую цепочку с кулоном, после чего скрылись. Ущерб составил 300 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 22-летний и 23-летний приезжие. Похищенное мужчины сдали в ломбард.Следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22