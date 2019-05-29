Установлено, что женщина, осуществляя торговую деятельность, незаконно сбыла оптический диск с нелицензионным программным обеспечением...
Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО задержали 27-летнюю приезжую по подозрению в реализации контрафактного программного обеспечения.
Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемая, осуществляя торговую деятельность, незаконно сбыла оптический диск с нелицензионным программным обеспечением.
Согласно результатам исследования реализованные программы являются контрафактными. Ущерб компании-правообладателю составил свыше 1 миллиона рублей.
По данному факту следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».
Пресс-служба УВД по ЮАО
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