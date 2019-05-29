В Новосибирске разгорелся скандал. В местной больнице студентка медицинского вуза грубо высмеивала пациентов в социальной сети, сравнивая их с самыми отвратительными вещами.
В Новосибирске разгорелся скандал. В местной больнице студентка медицинского вуза грубо высмеивала пациентов в социальной сети, сравнивая их с самыми отвратительными вещами.
На своей странице в Twitter будущий врач и по
совместительству дочь главы хирургического отделения опубликовывала короткие
заметки, в которых не стеснялась в выражениях и легко называла пациентов
больницы "жабами 140 килограмм" и "гнойными сосисками". Девушка не обошла
стороной и погибшего мужчину, сравнив его тело с "порезанной колбасой". Столь
едкие и гнусные высказывания тут же вызвали резонанс в обществе. Студентка попыталась
сгладить ситуацию и удалила записи, но это не помогло.
После того, как имя ее отца появилось в новостных
источниках, глава хирургии тут же изъявил намерение уйти со свой должности.
Минздрав с таким решением не согласен и намерен сделать максимум, чтобы хороший
специалист остался в больнице, так как слова его дочери никоим образом не
влияют на квалификацию.
Что же до виновницы скандала, то пока никакой
ответственности за свою грубость и некомпетентность девушка не понесла. В пресс-службе министерства здравоохранения
пояснили, что это достаточно сложная тема, которую надо подробнее
проанализировать и уже потом делать выводы. На данный момент за свое хамское
поведение студентка медицинского вуза получила лишь выговор, а об отчислении из
вуза речи не идет. Сам университет объясняет это тем, что ситуация носит скорее
этический характер, нежели юридической. Однако, ректорат все равно займется
рассмотрением дела.