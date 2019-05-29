В Новосибирске разгорелся скандал. В местной больнице студентка медицинского вуза грубо высмеивала пациентов в социальной сети, сравнивая их с самыми отвратительными вещами.

В Новосибирске разгорелся скандал. В местной больнице студентка медицинского вуза грубо высмеивала пациентов в социальной сети, сравнивая их с самыми отвратительными вещами.На своей странице в Twitter будущий врач и посовместительству дочь главы хирургического отделения опубликовывала короткиезаметки, в которых не стеснялась в выражениях и легко называла пациентовбольницы "жабами 140 килограмм" и "гнойными сосисками". Девушка не обошластороной и погибшего мужчину, сравнив его тело с "порезанной колбасой". Стольедкие и гнусные высказывания тут же вызвали резонанс в обществе. Студентка попыталасьсгладить ситуацию и удалила записи, но это не помогло.После того, как имя ее отца появилось в новостныхисточниках, глава хирургии тут же изъявил намерение уйти со свой должности.Минздрав с таким решением не согласен и намерен сделать максимум, чтобы хорошийспециалист остался в больнице, так как слова его дочери никоим образом невлияют на квалификацию.Что же до виновницы скандала, то пока никакойответственности за свою грубость и некомпетентность девушка не понесла. В пресс-службе министерства здравоохраненияпояснили, что это достаточно сложная тема, которую надо подробнеепроанализировать и уже потом делать выводы. На данный момент за свое хамскоеповедение студентка медицинского вуза получила лишь выговор, а об отчислении извуза речи не идет. Сам университет объясняет это тем, что ситуация носит скорееэтический характер, нежели юридической. Однако, ректорат все равно займетсярассмотрением дела.