В социальной сети появился непонятный документ с информацией о зарплате известного хоккеиста Ильи Ковальчука. Сумма, которую получал бывший игрок хоккейного клуба СКА, буквально повергла в шок всю общественность.
В социальной сети появился непонятный документ с информацией о зарплате известного хоккеиста Ильи Ковальчука. Сумма, которую получал бывший игрок хоккейного клуба СКА, буквально повергла в шок всю общественность.
По данным этого документа, опубликованного на сайте
"Ура.ру", зарплата Ильи Ковальчука, который играл в составе СКА с 2013 по 2018
год, составляла 25 миллионов рублей в месяц. На опубликованной справке
присутствует логотип СКА, подпись и печать генерального директора главного
бухгалтера клуба. Однако, шесть лет назад СМИ писали, что Ковальчук получает 10,3
миллиона долларов в год, что равно 329,6 миллионам в год и 24,7 миллионам
рублей в месяц по курсу 2013 года.
Пресс-служба хоккейного клуба подлинность справки не
подтвердила, указав на неясность данных и недостоверность источника.
Пользователей социальных сетей возмутила такая заоблачная
зарплата звезды хоккея. Люди в комментариях задавались вопросом, за что именно
получает подобные деньги человек, который просто играет в хоккей и развлекает
публику. "Был бы клуб частный вопросов бы не было, а так плевок в рабочий
класс...", "Вот
это зарплата! Работаешь всю жизнь, и даже 25й части его месячной зарплаты не
накопишь" – писали пользователи.
Как сообщалось ранее, в апреле 2018 года Илья Ковальчук
подписал контракт с хоккейным клубом НХЛ "Лос-Анджелес Кингз". Там годовая
зарплата хоккеиста составляет 6,25 миллионов долларов или 393 миллиона рублей
по курсу того времени.