В социальной сети появился непонятный документ с информацией о зарплате известного хоккеиста Ильи Ковальчука. Сумма, которую получал бывший игрок хоккейного клуба СКА, буквально повергла в шок всю общественность.

В социальной сети появился непонятный документ с информацией о зарплате известного хоккеиста Ильи Ковальчука. Сумма, которую получал бывший игрок хоккейного клуба СКА, буквально повергла в шок всю общественность.По данным этого документа, опубликованного на сайте"Ура.ру", зарплата Ильи Ковальчука, который играл в составе СКА с 2013 по 2018год, составляла 25 миллионов рублей в месяц. На опубликованной справкеприсутствует логотип СКА, подпись и печать генерального директора главногобухгалтера клуба. Однако, шесть лет назад СМИ писали, что Ковальчук получает 10,3миллиона долларов в год, что равно 329,6 миллионам в год и 24,7 миллионамрублей в месяц по курсу 2013 года.Пресс-служба хоккейного клуба подлинность справки неподтвердила, указав на неясность данных и недостоверность источника.Пользователей социальных сетей возмутила такая заоблачнаязарплата звезды хоккея. Люди в комментариях задавались вопросом, за что именнополучает подобные деньги человек, который просто играет в хоккей и развлекаетпублику. "Был бы клуб частный вопросов бы не было, а так плевок в рабочийкласс...", "Вотэто зарплата! Работаешь всю жизнь, и даже 25й части его месячной зарплаты ненакопишь" – писали пользователи.Как сообщалось ранее, в апреле 2018 года Илья Ковальчукподписал контракт с хоккейным клубом НХЛ "Лос-Анджелес Кингз". Там годоваязарплата хоккеиста составляет 6,25 миллионов долларов или 393 миллиона рублейпо курсу того времени.