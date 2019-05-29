Сын Овечкина и Шубской удивил звездных родителей. Малыш неожиданно пополз – прямо в тот момент, когда мать снимала его на камеру.
Сын Овечкина и Шубской удивил звездных родителей. Малыш неожиданно пополз – прямо в тот момент, когда мать снимала его на камеру.
Сергею исполнилось 9 месяцев. Супруга
известного хоккеиста Анастасия Шубская поделилась в Insatgram трогательным
моментом семейной истории: Сережа впервые в жизни пополз. Возможно, не желал
позировать – и сбежал от объектива камеры, с которой преследовала его мать.
33-летний Александр Овечкин сыграл свадьбу со своей
избранницей Анастасией Шубской два года назад. Пара живет в США. В августе 2018
года Анастасия родила сына Сергея. Лицо наследника на фото и видео супруги пока
не показывают.
, как видно на последних кадрах – обладатель
пышной шевелюры. Сергей – парень любознательный, так что теперь, когда он освоил
способ передвижения, у родителей возникнет множество дополнительных хлопот.
Анастасия Шубская последние 2 недели болела за мужа в Словакии, где Александр Овечкин играл за российскую сборную на чемпионате мира по хоккею. После поражения россиян от финнов в полуфинале модель довольно резко прошлась по критикам нашей команды.
Поклонники надеются, что, когда исполнится
год, родители, наконец, представят его общественности. Пока же фанаты
обсуждают, какой крупный ребенок у звездной пары – настоящий богатырь. Все
уверены, что Сергей вырастет копией своего знаменитого отца, пишет Teleprogramma.pro.