Телеведущую намерены отговорить
от судебного разбирательства с австрийской газетой, обвинившей
ее в отставке вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Лера
Кудрявцева настоящее время находится за пределами России.
Телеведущую намерены отговорить
от судебного разбирательства с австрийской газетой, обвинившей
ее в отставке вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Лера
Кудрявцева настоящее время находится за пределами России.
Сейчас знаменитость отдыхает от трудовых будней в США.
Ведущая проводит свой отпуск в солнечном Майами.
Возмущение Леры Кудрявцевой и желание бороться с изданием Österreich
Zeitung собираются охладить и бесцеремонно нарушить ее планы придать инцидент широкой
огласке. "Лера возвращается из отпуска в Майами 2 июня, после
чего мы постараемся принять решение о целесообразности судебного
разбирательства", – цитирует директора Леры Кудрявцевой Табриза Шахиди
Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая собиралась идти
в международные суды из-за публикации в газете Österreich Zeitung.
Издание обвинило Леру Кудрявцеву в сговоре с австрийским
вице-канцлером. Якобы, Штрахе обсуждал с ней покупку издания Kronen
Zeitung для влияния на ход выборов в 2017 году в обмен
на доступ к строительным госконтрактам.
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