Телеведущую намерены отговорить от судебного разбирательства с австрийской газетой, обвинившей ее в отставке вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Лера Кудрявцева настоящее время находится за пределами России.

Телеведущую намерены отговоритьот судебного разбирательства с австрийской газетой, обвинившейее в отставке вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. ЛераКудрявцева настоящее время находится за пределами России.Сейчас знаменитость отдыхает от трудовых будней в США.Ведущая проводит свой отпуск в солнечном Майами.Возмущение Леры Кудрявцевой и желание бороться с изданием ÖsterreichZeitung собираются охладить и бесцеремонно нарушить ее планы придать инцидент широкойогласке. "Лера возвращается из отпуска в Майами 2 июня, послечего мы постараемся принять решение о целесообразности судебногоразбирательства", – цитирует директора Леры Кудрявцевой Табриза ШахидиКак писали "Дни.ру", ранее телеведущая собиралась идтив международные суды из-за публикации в газете Österreich Zeitung.Издание обвинило Леру Кудрявцеву в сговоре с австрийскимвице-канцлером. Якобы, Штрахе обсуждал с ней покупку издания KronenZeitung для влияния на ход выборов в 2017 году в обменна доступ к строительным госконтрактам.Материал дополняется