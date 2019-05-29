Стало известно о свадьбе в семье Аллы Пугачевой. Однако влюбленные не говорят дату торжества да и шикарный банкет устраивать не собираются.

Стало известно о свадьбе в семье Аллы Пугачевой. Однако влюбленные не говорят дату торжества да и шикарный банкет устраивать не собираются.Собрался жениться племянник Аллы Пугачевой Влад. Его избранницей стала бухгалтер из Казани по имени Гузель. Она приехала на заработки в Москву, оставив дома 14-летнего сына. "Сейчас я счастлив. Мы с Гузель пока живем на съемной квартире, но через месяц съедут квартиранты, и мы будем жить в квартире около метро "Аэропорт", которую мне тетя Алла подарила. А отцовскую квартиру в Кузьминках по-прежнему будем сдавать. И мы планируем с Гузель свадьбу", – поделился планами с репортерами Влад Пугачев."Никаких громких торжеств не будет. Дату свадьбы называть не станем. Не хотим, чтобы у загса нас встречали журналисты. Это только наш праздник", – цитирует невесту Пугачева . Отметим, что сама Алла Пугачева пока никак не прокомментировала радостное событие, которое в скором времени должно случиться с ее родственником, поэтому точно неизвестно, знает ли она о нем вообще.Напомним, Влад является сыном младшего брата Аллы Пугачевой Евгения. Мужчина умер несколько лет назад, и Примадонна взяла племянника на поруки. Так, артистка оплатила дорогостоящее лечение Влада в Израиле, когда его парализовало из-за пристрастия к наркотикам. Местные врачи буквально спасли его. После реабилитации и операции Влад Пугачев пытался работать охранником.Однако что-то пошло не так, и племянник Примадонны уехал в Рязанскую область. Говорят, там Влад пытался создать семью, но ничего не получилось. В итоге, он вернулся в Москву, где и встретил будущую невесту. Отметим, что у Влада есть маленький сын Евгений. Однако уже несколько лет его опекуном является . Правда, мальчик растет в семье ее правой руки – водителя Игоря Польшикова, которого называет папой. Разумеется, помогает Жене. Говорят, он не раз присутствовал на семейных праздниках, а также посещал вечеринки звездных детей в компании Гарри и Лизы Галкиных.