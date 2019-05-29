Обойтись без революций на посту худрука Театра на Малой Бронной пообещал 43-летний режиссер Константин Богомолов. Он не намерен прибегать к резким изменениям, развитие театра, по мнению режиссера, должно осуществляться эволюционно.

Обойтись без революций на посту худрука Театра на Малой Бронной пообещал 43-летний режиссер Константин Богомолов. Он не намерен прибегать к резким изменениям, развитие театра, по мнению режиссера, должно осуществляться эволюционно.В Театре на Малой Бронной собрана труппа, которая ждет раскрытия своего потенциала, констатировал Богомолов. "Интерфакс" сообщает, что режиссер поставил себе цель: сделать так, чтобы сотрудники театра и актеры гордились своим театральным домом, в котором работают, и спектаклями, в которых играют. Актеров ждут много работы, приход разных режиссеров и работа с разнообразным материалом, заверил новый художественный руководитель московского театра. Возможно приглашение варягов в театр, но тоже исключительно для раскрытия его потенциала.Театр на Малой Бронной должен вернуться в ряды самых успешных театров Москвы и России, добавляет Константин Богомолов. Он намерен придерживаться принципа работы Олега Табакова: театр должен собирать полный зал, но между постановками должна выдерживаться правильная пропорция между постановками традиционного психологического театра и современными формами. Эксперимент – это не самоцель театра, он не должен занимать все театральное пространство, убежден Константин Богомолов.В театре на Малой Бронной планируется проведение ремонта. На время ремонта коллектив переедет в Дом культуры на Яузе. Здесь когда-то снимался фильм "Карнавальная ночь", а затем на время ремонта здания на Чистых прудах работал коллектив "Современника". После ремонта театр вернется на гребне успехов новой волны, надеется новый худрук Театра на Малой Бронной."Театр в таком месте, с такой историей и традициями не может быть неуспешным, не модным, не может себе позволить быть рядовым", — уверен Богомолов.Конкретные планы лауреат театральной премии "Чайка" Константин Богомолов готов раскрыть только после разговора с сотрудниками театра, вникнув в репертуар и все театральные обстоятельства.