В связи с подготовкой и проведением благотворительного марафона 1 июня 2019 года будет ограничено движение транспорта...

В связи с подготовкой и проведением благотворительного марафона 1 июня 2019 года будет ограничено движение транспорта:- с 12.00 30 июня до окончания демонтажа стартового городка по Площади Васильевский спуск;- с 00.00 1 июня до окончания мероприятия по Большому Москворецкий мосту и Москворецкой улице:- с 07.00 1 июня до окончания мероприятия по улицам Болотная, Балчуг, Садовническая и Серафимовича, Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской набережным, Болотной площади, 2-му Раушскому и Фалеевскому переулкам, а также Большому Устьинскому мосту.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки автотранспорта, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81