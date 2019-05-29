Знаменитый актер Олег Меньшиков может лишиться своей роскошной 170-метровой квартиры в центре Москвы. На нее претендует экс-жена предыдущего владельца этой недвижимости. Она заявила, что квартиру они с мужем приобретали, находясь в браке, а после развода имущество не делили.

Знаменитый актер и худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться своей роскошной 170-метровой квартиры в центре Москвы. На нее претендует бывшая жена предыдущего владельца этой недвижимости.Как рассказали изданию "СтарХит" в Хамовническом суде Москвы, Светлана Савицкая заявила, что квартира была приобретена ею в браке, а когда они с мужем разводились, то имущество не делили.В 1998 году бывший супруг умер, а в 2005-м эту квартиру купил Олег Меньшиков.Савицкая просит суд признать договор купли-продажи недействительным и вернуть ей половину жилплощади. Свой иск она подала еще в прошлом году, но известно о нем прессе стало только сейчас.Пока суд на стороне известного актера. Издание отмечает также, что в предоставленных суду документах имя Светланы Савицкой не значится, но она сдаваться не намерена.