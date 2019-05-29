Во вторник на Старосимферопольском шоссе произошло столкновение автомобилей Daewoo Matiz и Nissan Qashqai. Погибли водители обеих машин.

Во вторник на Старосимферопольском шоссе произошло столкновение автомобилей Daewoo Matiz и Nissan Qashqai.Инцидент произошел неподалеку от деревни Волосово 28 мая. Автомобиль Daewoo Matiz опережал фургон по обочине с большой скоростью, и в этот момент водитель грузовика решил съехать с дороги.Водитель легковушки, пытаясь избежать столкновения, вырулил вправо. Автомобиль, вылетев на грунт, потерял управление, выскочил на встречку перед фургоном и столкнулся с Nissan Qashqai.На месте погибли водители обеих машин. Пассажир кроссовера выжил и был госпитализирован в серпуховскую больницу, о тяжести полученных им травм не сообщается.